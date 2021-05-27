Румынские пограничники заявили о "рекордном захвате" контрабанды с Украины

Румынские пограничники остановили грузовик, который ехал из Украины, для проверки. В результате правоохранители нашли 2850 единиц оружия и боеприпасов, сообщает РБК-Украина.

Пограничная полиция в Исакчи (Тулчи) нашла 143 ящика с оружием. Это были 2850 новых пистолетов с патронами.

Оружие было спрятано в грузовике с мебелью, которым управлял гражданин Украины.