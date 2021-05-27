Дожди накроют всю Украину: где будет лить сильнее всего

Погода в Украине заметно испортится: циклон распространится по территории страны настолько, что почти во всех областях обещают как минимум краткосрочные осадки, как максимум – ливни с грозами. На температуру воздуха это существенно не повлияет.

В пятницу, 28 мая, в западных регионах воздух прогреется до +18...+20 градусов днем и охладится до 10-12 ночью. В Одесской и Киевской областях прогнозируют 22-24 по Цельсию в светлое время и 13-15 в темное. В Житомирской, Черниговской и Сумской – на 1-2 градуса теплее в течение дня. Во всех остальных областях термометры покажут примерно 25-27 с отметкой “плюс” (до +29 на востоке) в светлое время и 13-15 ночью.

Самые сильные дожди ожидаются в Западной и Северной Украине: там может выпасть град, не исключаются грозы. В центре и на востоке страны осадки неинтенсивные и эпизодические, выпадут преимущественно днем: града ждать не стоит, а вот грозы вполне могут быть. На юге основная масса дождей сосредоточится в Крыму, с небольшой вероятностью они заглянут в Херсонскую область. В Николаевской и Одесской должно быть сухо, дождь только в случае залета “шальной” тучки. Ветер ночью юго-восточный, 3-8 м/с; днем северный, 5-10 м/с.

В большинстве западных и во всех центральных и северных регионах, а также Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях введут Ⅰ (желтый) уровень метеорологической опасности в связи с непогодой.

В Тернопольской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях будет действовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве сильный дождь, возможно, с грозой. Днем температура повысится до +23...+25°C, ночью опустится до +13...+15. Скорость ветра – 2-5 м/с.