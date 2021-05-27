В ОП сообщили причину запрета авиасообщения с Беларусью

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и пролеты над этой страной с целью защиты, сообщает Новое время.

"Главная цель — мы защищаем, и это не санкции, а постановление правительства Украины. Мы защищаем граждан Украины, которые путешествуют над другими странами", — сказал он.

По его словам, из-за событий прошлой недели, "такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают".

Напомним, с полуночи среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью из-за задержания в Минске оппозиционера Романа Протасевича.