Заработал обновленный сервис для онлайн-регистрации субсидий

Минсоцполитики возобновило работу электронного сервиса для подачи документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме, сообщает Finance.ua.

«В связи с изменениями в Программе жилищных субсидий и утверждением новых форм заявления и декларации для оформления жилищной субсидии информируем о возобновлении работы электронного сервиса для подачи документов на назначение жилищной субсидии в онлайн-режиме», — сказано в сообщении пресс-службы.

Обратиться за оформлением жилищной субсидии можно следующими способами:

через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦПАУ;

непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения;

через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики в разделе «Е-СЕРВИСЫ» — «ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ».

Как напоминают в Минсоцполитики, назначение жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, которые получали субсидию в отопительном сезоне 2020−2021 годов, будет проводиться без обращений граждан (автоматически, путем самостоятельного получения информации органами социальной защиты населения из соответствующих реестров и органов), кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:

предоставлялась в денежной безналичной форме;

была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица и т. п);