Запрет российского и белорусского электричества: преимущества

Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла правильное решение относительно прекращения импорта электроэнергии со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Так считает министр энергетики Герман Галущенко, который является инициатором этой идеи, сообщает UBR.

"Я поддерживал и поддерживаю ограничения такого импорта на период до интеграции энергосистемы Украины к ENTSO-E", – отметил он и добавил, что Украина "в любом случае должна это сделать ".

По его словам, полное отделение от энергосистем двух стран является "запланированным стратегическим шагом" в рамках будущей интеграции Украины с континентальной энергосистемой Европы (ENTSO-E).

Кроме того, Галущенко уверен, что Украина имеет все шансы стать экспортером э/э. Для этого необходимо развивать собственные мощности: достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС, развивать генерации на основе возобновляемых источников энергии, высокоманевренные генерации и системы накопления энергии.