Лимонный курд: рецепт изысканного дополнения к десертам
В качестве пропитки для бисквита или как начинка для профитролей, для прослойки чизкейков без выпечки и в песочных пирогах, да и просто намазывать на тосты – лимонный курд, читаем крем, универсальный в любых десертах. Сделать его максимально просто, но некоторые детали все-таки нужно учесть. Рецепт лимонного курда и все тонкости приготовления – ниже, сообщает Сегодня.
Вроде бы заварной крем, да не тот
Разве что по консистенции лимонный курд очень походит на заварной крем. Но рецептура курда больше сосредоточена на содержание сока и цедры лимона, чем яиц и молока, как в заварном креме. Впервые это чудо приготовили в Британии, на сломе 19-20 веков. Тогда его намазывали на хлеб и булочки.
Особенности приготовления и хранения лимонного курда
- Используйте нержавеющую посуду или стеклянную. Так у курда не появится металлический привкус
- Яйца для курда нужно довести до комнатной температуры
- Готовьте его на водяной бане. Дно посуды не должно касаться кипящей воды. Иначе есть риск, что желтки свернутся, и вы не получите нужную консистенцию.
- Для однородности курда пропустите его через сито
- Хранить курд можно до 10 дней в холодильнике и больше 3 месяцев в морозилке.
Что нужно для лимонного курда
- 1 стакан лимонного сока
- 2 ч. л. тертой цедры лимона
- 75 г сахара
- 4 яичных желтка
- 60 г сливочного масла.
Как приготовить лимонный курд
- Смешать вместе все ингредиенты и поставить на водяную баню. Взбивать венчиком и держать на бане, пока курд не станет однородной консистенции. Снять с огня.
- Пропустить через сито и выложить в стеклянный контейнер.
- Остудить до комнатной температуры и отправить в холодильник.