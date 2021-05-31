Лимонный курд: рецепт изысканного дополнения к десертам

В качестве пропитки для бисквита или как начинка для профитролей, для прослойки чизкейков без выпечки и в песочных пирогах, да и просто намазывать на тосты – лимонный курд, читаем крем, универсальный в любых десертах. Сделать его максимально просто, но некоторые детали все-таки нужно учесть. Рецепт лимонного курда и все тонкости приготовления – ниже, сообщает Сегодня.

Вроде бы заварной крем, да не тот

Разве что по консистенции лимонный курд очень походит на заварной крем. Но рецептура курда больше сосредоточена на содержание сока и цедры лимона, чем яиц и молока, как в заварном креме. Впервые это чудо приготовили в Британии, на сломе 19-20 веков. Тогда его намазывали на хлеб и булочки.

Особенности приготовления и хранения лимонного курда

Используйте нержавеющую посуду или стеклянную. Так у курда не появится металлический привкус

Яйца для курда нужно довести до комнатной температуры

Готовьте его на водяной бане. Дно посуды не должно касаться кипящей воды. Иначе есть риск, что желтки свернутся, и вы не получите нужную консистенцию.

Для однородности курда пропустите его через сито

Хранить курд можно до 10 дней в холодильнике и больше 3 месяцев в морозилке.

Что нужно для лимонного курда

1 стакан лимонного сока

2 ч. л. тертой цедры лимона

75 г сахара

4 яичных желтка

60 г сливочного масла.

Как приготовить лимонный курд