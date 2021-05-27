Лавров грубо ответил Кравчуку из-за Беларуси

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не главе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе решать судьбу переговорной площадки в Минске, сообщает Сегодня.

Об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя заявление о необходимости перенести переговоры ТКГ из Минска в другую страну.

Он призвал прекратить демонизировать тех людей, которые не нравятся Западу, в частности непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Белорусские власти четко сказали после этого инцидента (с самолетом) о своей готовности к расследованию, приему соответствующих экспертов, предоставлению всей информации" , – сказал российский министр.

Лавров также резко ответил на слова Кравчука о переносе переговорной площадки из Минска в связи с ситуацией в Беларуси.