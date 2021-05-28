Новый кроссовер Nissan впервые появился на публике

Новый кроссовер Nissan впервые появился на публике

Новый электрический кроссовер Nissan Ariya впервые появился на публике. Он проехал по гоночной трассе Circuit de Monaco в Монако, сообщает Обозреватель.

Стильные пейзажи Монако стали идеальным дополнением к обтекаемому и безупречному дизайну электрического купе кроссовера. Ariya преодолел круг славной городской трассы, на которой в рамках очередного этапа Formula E недавно выступила команда электрических болидов Nissan.

"Публичная дебютная поездка Ariya – чрезвычайно увлекательная и приятное событие для всех нас в Nissan. Ariya является образцом инноваций Nissan в области электрической мобильности, и это событие представляет собой определяющий момент очередного этапа путешествия Nissan на пути к электрификации автомобилей", – говорит Арно Шарпантье, вице-президент Nissan по вопросам стратегии развития продуктов и ценовой политики в регионе AMIEO.

Благодаря сочетанию высоких эксплуатационных характеристик, технологий сетевого подключения и нового, революционного дизайна электромобиля, купе-кроссовер Ariya служит демонстрацией инновационного электрического будущего Nissan. Учитывая передовые коммуникационные возможности, технологии, конкурентоспособный запас хода от аккумуляторной батареи и уникальную систему привода e-4ORCE, модель Ariya создана, чтобы обогатить жизнь людей благодаря легкому, интуитивно понятном и адаптивном процессу использования.

Стратегия электрификации Nissan опирается на более чем десятилетний опыт в сфере производства электромобилей, а также возможности, которые открывает перенос технологий между гоночной трассой и автодорогами, что позволяет предлагать клиентам лучшие электромобили.

Чемпионат Formula E завладел воображением людей со всего мира и открыл невероятные возможности для автомобилей. Первое появление Ariya на культовой трассе Circuit de Monaco демонстрирует глобальной аудитории, впечатляющие возможности электромобилей с нулевым уровнем выбросов доступны каждому.

В нынешнем сезоне команда Nissan, выступающий в классе Formula E, тесно связывает свою конкурентоспособность с серийными электромобилями компании. Новинкой сезона 2020/2021 годов стало то, что команда назвала болид с бортовым номером 22 в честь Nissan LEAF с полностью электрическим приводом, а автомобиль с номером 23 – в честь кроссовера Nissan Ariya.

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