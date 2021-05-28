Новый кроссовер Nissan впервые появился на публике

Новый электрический кроссовер Nissan Ariya впервые появился на публике. Он проехал по гоночной трассе Circuit de Monaco в Монако, сообщает Обозреватель.

Стильные пейзажи Монако стали идеальным дополнением к обтекаемому и безупречному дизайну электрического купе кроссовера. Ariya преодолел круг славной городской трассы, на которой в рамках очередного этапа Formula E недавно выступила команда электрических болидов Nissan.

"Публичная дебютная поездка Ariya – чрезвычайно увлекательная и приятное событие для всех нас в Nissan. Ariya является образцом инноваций Nissan в области электрической мобильности, и это событие представляет собой определяющий момент очередного этапа путешествия Nissan на пути к электрификации автомобилей" , – говорит Арно Шарпантье, вице-президент Nissan по вопросам стратегии развития продуктов и ценовой политики в регионе AMIEO.

Благодаря сочетанию высоких эксплуатационных характеристик, технологий сетевого подключения и нового, революционного дизайна электромобиля, купе-кроссовер Ariya служит демонстрацией инновационного электрического будущего Nissan. Учитывая передовые коммуникационные возможности, технологии, конкурентоспособный запас хода от аккумуляторной батареи и уникальную систему привода e-4ORCE, модель Ariya создана, чтобы обогатить жизнь людей благодаря легкому, интуитивно понятном и адаптивном процессу использования.

Стратегия электрификации Nissan опирается на более чем десятилетний опыт в сфере производства электромобилей, а также возможности, которые открывает перенос технологий между гоночной трассой и автодорогами, что позволяет предлагать клиентам лучшие электромобили.

Чемпионат Formula E завладел воображением людей со всего мира и открыл невероятные возможности для автомобилей. Первое появление Ariya на культовой трассе Circuit de Monaco демонстрирует глобальной аудитории, впечатляющие возможности электромобилей с нулевым уровнем выбросов доступны каждому.

В нынешнем сезоне команда Nissan, выступающий в классе Formula E, тесно связывает свою конкурентоспособность с серийными электромобилями компании. Новинкой сезона 2020/2021 годов стало то, что команда назвала болид с бортовым номером 22 в честь Nissan LEAF с полностью электрическим приводом, а автомобиль с номером 23 – в честь кроссовера Nissan Ariya.