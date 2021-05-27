ЕС ужесточил требования для получения "шенгена"

Совет Европейского Союза 27 мая решил усовершенствовать европейскую Визовую информационную систему и усилить проверку для тех, кто подает заявки на получение шенгенских виз, сообщает Укринформ.

"В ответ на рост вызовов в сферах миграции и безопасности, ЕС совершенствует визовую информационную систему (VIS), инструмент, позволяющий компетентной власти стран-членов регистрировать и проверять персон, подающих заявки на получение краткосрочных виз для въезда в Шенгенскую зону. Сегодня Совет ЕС принял регуляторные правила, дополняющие VIS. Этот правовой акт должен быть принят Европарламентом до публикации в Официальном журнале ЕС" , — говорится в сообщении Евросовета.

Как отмечается, целью нововведений является дальнейшее укрепление мер безопасности во время процедуры рассмотрения заявок на краткосрочные шенгенские визы, включение долгосрочных виз и видов на жительство в базу данных VIS, обеспечение совместимости Визовой информационной системы с другими родственными системами и базами данных Евросоюза.

Отмечается, что улучшение системы VIS позволит своевременно идентифицировать персон, которые могут потенциально нести угрозу безопасности ЕС и его граждан, или риски нарушения миграционных правил Евросоюза.

Новые правила предусматривают, что в единую базу данных VIS будут вноситься не только данные о предоставлении краткосрочных виз, но также решение о выдаче долгосрочных виз и видов на жительство, поскольку эти документы позволяют свободное перемещение в пределах Шенгенской зоны. В дополнение, эта база данных будет содержать сканированные копии документов на путешествия с биометрическими данными.

Это позволит при рассмотрении заявок на визу или на разрешение для проживания сразу проверять лицо по всем упомянутым базами данных и автоматически инициировать углубленное рассмотрение дела, если в любой из этих баз данных будут зафиксированы нарушения или несоответствия данных.