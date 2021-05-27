28 мая перекроют центр Киева

В пятницу, 28 мая, в Украину прибудет с официальным визитом премьер-министр Словацкой Республики Эдуард Хегер. В связи с этим возможны ограничения дорожного движения в Киеве, сообщает Страна.ua.

Об этом сообщает в Фейсбуке Управление государственной охраны Украины.

"Информируем о возможных незначительных ограничениях дорожного движения 28 мая в центральной части города и на некоторых улицах Дарницкого района Киева в связи с официальным визитом в Украину премьер-министра Словацкой Республики Эдуарда Хегера" , - говорится в посте.

По данным Управления госохраны, вместе с Хегером в Киев прибудут словацкие министры обороны Ярослав Надь и иностранных и европейских дел Иван Корчок.