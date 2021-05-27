"Конти" Колесникова покупает кондитерскую фабрику в Иваново

Российская юрфирма "Юнайтед партнерс", действующая в интересах крупного украинского производителя кондитерских изделий ЧАО "Производственное объединение "Конти" (Донецкая обл.), выиграла торги по продаже имущества обанкротившейся фабрики "Красная заря" (Иваново, Россия, сообщает Интерфакс-Украина.

По его данным, связь между "Юнайтед партнерс" и "Конти" подтвердили источники, близкие к организаторам торгов. Указанные компании и представитель банка непрофильных активов "Траст", в котором заложено имущество фабрики, от комментариев отказались.

Российское "Ведомостьи" издание уточнило, что ЧАО "Производственное объединение "Конти" с 2018 года владеет 19,9%-й долей липецкого производителя конфет "Мерлетто" и двумя фабриками в Курской области, с совокупной мощностью 136 тыс. тонн продукции в год. Оно сообщило, ссылаясь на данные компании Euromonitor International за 2020 год, что "Конти" занимает 10-е место по продажам кондитерских изделий в России.

Как сообщалось, конечными бенефициарами "Конти" являются украинский бизнесмен и политик Борис Колесников и его жена Светлана Колесникова, владеющие равными долями по 24,99% акций компании.

ЧАО "Производственное объединение "Конти" входит в состав группы "Конти", основанной в 1997 году. Мощности фабрики группы в Константиновке рассчитаны на производство до 2 тыс. тонн продукции в месяц.

Портфель компании насчитывает около 200 товарных наименований, среди которых печенье-сэндвич, сложные десерты, конфеты в коробках и весовые, пирожное бисквитное, рулеты, батончики, карамельные конфеты, крекеры и печенье.

Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Белиссимо", BisKonti, "Джек".

Продукция "Конти" экспортируется более чем в 20 стран мира.