10 коллекций авто звезд, которые стоит увидеть

Богатые люди любят покупать дорогие автомобили, а очень богатые – очень много дорогих автомобилей. Они хотят и могут вложиться в то, что любят и уважают, и часто это бывают именно машины, сообщает Обозреватель.

Так сложилось, что богачами сейчас являютс рэперы, актеры, спортсмены, комики и спортсмены. Эти личности известные на весь мир и они хотят иметь соответствующие роскошные автомобили.

1. Султан государства Бруней не является всемирно известным, но он очень богат и имеет самую большую коллекцию автомобилей в мире. У него столько денег, что однажды бывший президент США Барак Обама сказал ему отправиться за покупками в Америку, чтобы экономика получила прирост доходов.

Его коллекция автомобилей насчитывает около 5000 автомобилей. Среди них около 300 Ferrari, 11 McLaren F1 и 600 Rolls Royces. Вся его коллекция оценивается в около 300 000 000 долларов.

Коллекция султана Брунея. Источник: HotCars

2. Комик Джей Лено был ведущим популярного в США комедийного шоу под названием "Tonight Show with Jay Leno". Он вел его почти десять лет и завоевал популярность своими креативными, забавными и развлекательными сценками. Лено также любитель автомобилей. Ему принадлежит 286 транспортных средств, из которых 117 – мотоциклы. Его коллекция автомобилей является второй по величине в мире.

Наиболее заметные автомобили у него: Duesenberg Model X, которого в мире осталось только 5 экземпляров; Chrysler Turbine 1963, которых сохранилось лишь 9; два Doble Steam, которые тоже достаточно редки. Комик также квалифицированный реставратор и пишет статьи для многих популярных автомобильных журналов.

Гараж Джея Лено. Источник: Shear Comfort

3. Актер и юморист Джерри Сайнфелд когда-то снимался в популярном ситкоме "Сайнфелд". Это шоу было написано о вымышленной версии самого Джерри. Огромный успех сериала сделал из актера звезду. Чистый капитал Джерри составляет 820 миллионов долларов. Он стал самым высокооплачиваемым комиком всего за несколько лет.

Джерри очень любит автомобили, точнее очень любит Porsche, которых у него больше 40. Для своей коллекции, ему пришлось арендовать ангар в аэропорту, чтобы просто хранить там свои автомобили. Самыми выдающимися из его коллекции являются Porsche 550 Spyder 1955 года выпуска, который принимал участие в гонках и является одним из 90 выпущенных экземпляров.

Джерри Сайнфелд является большим фаном Porsche. Источник: AutoWise

4. Роуэна Аткинсона все знают и любят за его исполнении роли мистера Бина. Шоу с ним можно было смотреть часами, не переставая смеяться. Даже его персонаж имел Mini, на котором очень часто катался.

Сам Роуэн – человек со вкусом, о чем можно судить по автомобилям, которыми он владеет. Его коллекция включает некоторые самые изысканные существующие машины. Он обладает Aston Martin v8 и Bentley Mulsanne, а наиболее заметным у него был редкий фиолетовый McLaren F1, который он дважды разбивал.

Роуэн Аткинсон обладает самыми изысканными существующими машинами. Источник: summary

5. Ральф Лорен является владельцем многомиллиардной корпорации Ralph Lauren Corporation. Он модельер, который специализируется на мужской одежде и парфюмерии. Наиболее известной линией Ральфа Лорена является марка "Polo". В списке самых богатых людей мира он расположен на 91 строчке, так как обладает почти 5,8 миллиардами долларов.

Вполне приличную часть своего богатства он тратит на машины. Его любовь к автомобилям не имеет равных. В его гараже почти 70 моделей. Одними из самых знаковых среди них есть McLaren F1 LM, Lamborghini Reventon и Mercedes-Benz SSK 1930 "Граф Тросси". Все они чрезвычайно редки и коллекционные. Ориентировочная стоимость его коллекции составляет около 350 000 000 долларов. Он любит свои машины за эстетику и историю, стоящую за ними.

Коллекция Ральфа Лорена. Источник: Wallpaper

6. Леброн Джеймс считается лучшим и самым популярным баскетболистом в мире. Он выиграл несколько чемпионатов для своих команд и 4 раза за свою карьеру выигрывал награду лучшего игрока НБА.

Леброну принадлежит линейка обуви под названием "Lebron 11". И рисунок, нанесенный на нее, украшает также его Lamborghini Aventador. Кроме этого, в гараже баскетболиста есть Porsche 911S, Ferrari F430, Maybach 57 и многие другие.

Леброн Джеймс имеет Porsche 911S, Ferrari F430 и Maybach 57. Источник: Motorious

7. Дэвид Бекхэм – также известный на весь мир спортсмен, который был успешным футболистом. Конечно же за свою карьеру он заработал много денег и купил за них много машин

Поскольку он британец, он обладает большим количеством британских автомобилей. Ему принадлежат два Rolls Royces: Phantom и Ghost. У него также есть Bentley Continental Supersport, Bentley Mulsanne, Jaguar F-Type и McLaren MP4-12C Spider.

Дэвид Бекхэм вместе со своей женой и Bentley. Источник: Business - Snsider

8. Льюис Хэмилтон – профессиональный гонщик из команды Mercedes AMG. Его считают лучшим в своем поколении. Он имеет 4 титула чемпиона мира с 2610 очками в карьере и 62 победы в гонках, что позволило ему разбогатеть.

Его любовь к автомобилям ощутима как на трассе, так и вне ее. Он обладает несколькими дорогими и быстрыми автомобилями, такими как Pagani Zonda 760 LH, McLaren P1, Ferrari Laferrari, а его любовь к Ford Shelby Cobra не имеет равных. Ему принадлежат две оригинальные модели в черном и красном цветах.

Льюис Гамильтон и Pagani Zonda. Источник: GQ

9. Снуп Дог – один из самых известных рэперов своего времени. Его карьера началась в 1992 году. Снуп всегда любил олдскульный стиль рэпа, и его любовь к автомобилям также несколько "олдскульная".

Он фанат машин, и его вкус к классике породил коллекцию автомобилей 60-х и 70-х годов. Некоторые модели из его коллекции: Pontiac Parisienne 1967 года, Cadillac Deville 1967 года и Dodge Challenger.

Снуп Дог любит старые авто. Источник: GQ

10. Канье Уэст – знаменитость, о которой в последнее время очень часто говорят. Уэст выпустил несколько крупнейших хитов в музыкальной индустрии. Его песни, такие как "Stronger" и "Gold Digger", попадали на вершины чартов и сделали его популярным.

Канье разбирается в машинах. У него одни из самых роскошных и мощных автомобилей, которые существуют на данный момент. В его коллекции есть Mercedes Maybach и Lamborghini Aventador. У него также есть две модели, которые называются Prombron Red Dragon. Они пуленепробиваемые и способны противостоять взрывам от наземных мин. Каждая стоит около 1,2 миллиона долларов.