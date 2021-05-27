Найден способ диагностики бессимптомного смертельного заболевания

Американские кардиологи нашли простой и доступный способ узнать об угрозе аневризмы аорты до критического момента — ее разрыва, сообщает журнал The American Journal of Cardiology. Данное бессимптомное смертельное заболевание уносит жизни 50 процентов пациентов до госпитализации, а после операции их выживаемость — 50 на 50, сообщает Лента.Ру.

«Самая большая проблема при заболевании аневризмой — это возможность выявление потенциальных носителей заболевания среди населения до разрыва аневризмы», — сказал доктор Джон А. Элефтериадес, старший автор исследования и почетный директор Института изучения аорты в Йельской больнице Нью-Хейвен в Коннектикуте.

Кардиологи предложили для диагностики простой тест большого пальца. Нужно поднять руку, будто бы говоря кому-то «Стой!», затем вытянуть большой палец так далеко, насколько это возможно, по направлению к мизинцу. По словам исследователей, если большой палец выходит за край ладони, то это может быть признаком скрытой аневризмы аорты, и следует провериться у врача.

Способность двигать большим пальцем во время теста также может быть признаком того, что кости истончены и удлинены, а суставы ослаблены — возможные симптомы заболевания соединительной ткани по всему телу, включая аорту, считают ученые.

Не всем, кто может двигать пальцем в ходе теста, грозит аневризма. Доктор Элефтериадес считает, что, хотя данный тест недостаточный инструмент для подтверждения диагноза, его следует рекомендовать тем, у кого в семейном анамнезе была аневризма аорты.

По данным американских кардиологов, аневризма аорты в подавляющем большинстве поражает мужчин в возрасте от 50 лет и старше. Точные причины заболевания не установлены, но определенно негативное влияние на артерии оказывает курение, вызывающее их затвердевание. Рацион с высоким содержанием жиров и избыточный вес также увеличивают риск разрыва кровеносных сосудов.

Тест большого пальца был рекомендован в качестве способа выявления восходящих аневризм аорты — части кровеносного сосуда, которая выходит из сердца вверх. Однако аневризма может возникать в разных частях аорты, включая брюшной отдел, который ведет к артериям ног.