Суд выпустил мажорку-алкоголичку, сбившую школьника на тротуаре

В Виннице пьяная женщина за рулем внедорожника сбила 13-летнего мальчика, который шел по тротуару в школу. Пострадавший ребенок попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии. Виновницу ДТП задержали, и суд отпустил ее из СИЗО под залог, сообщает РБК-Украина.

После совершения наезда на школьника у 43-летней "мажорки" - водителя кроссовера Haval - проверили уровень содержания алкоголя в крови. Оказалось, что он в 16 раз превышал норму.

В Виннице пьяная женщина сбила ребенка (фото: facebook.com/groups / Вінницька Матуся)

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения было решено позволить Наталье Дзысь выйти из изолятора под 181 тысячу залога. Ее семья внесла сумму, и женщину отпустили.

На слушании также выяснилось виновница аварии состоит на учете в диспансере у нарколога, так как болеет алкоголизмом.

При избрании меры пресечения женщина попросила прощения за содеянное, и после таких слов матери школьника Татьяне Тарасюк стало плохо, и ей вызвали "скорую помощь".

Как рассказали родители 13-летнего Андрея, который находится в медикаментозной коме, "мажорка" перечислила на его лечение только 10 тысяч, но этих денег не хватает даже на один день терапии.

По словам нейрохирурга детской областной больницы, у школьника очень серьезное повреждение мозга и травмы хребта, ему нужна будет сложная операция, а затем долгая реабилитация.

Так, когда парня на большой скорости сбила машина, он накололся головой на арматуру, получив разрыв мозга.

Если вину "мажорки" докажут, ей грозит до 8 лет лишения свободы.