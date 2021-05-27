Евровидение 2021 получит неожиданное продолжение

Евровидение 2021 прошло в Роттердаме и победителем стала рок-группа из Италии Maneskin. Теперь песенный конкурс решили продолжить в формате онлайн, сообщает РБК-Украина.

Об этом организаторы песенного мероприятия сообщили на своем YouTube-канале.

Отмечается, что на официальном канале конкурса будут опубликованы видео с выступлениями конкурсантов, которые те записали на случай ограничений из-за коронавируса (было создано целых два специальных онлайн-шоу).

Ролики с выступлениями полуфиналистов покажут 28 мая, а с финалистами - 29 мая.

Ведущей этого необычного концерта станет финская певица Криста Сиегфрид.