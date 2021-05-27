Ляшко разогнал набсовет "Медзакупок"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о признании утратившими силу приказы Министерства здравоохранения, которые касаются конкурсного отбора и образования наблюдательного совета ГП Медзакупки, сообщает Деловая столица.

Об этом Ляшко написал в своем Facebook,.

Речь идет о приказах №2268 от 6 октября 2020 года и №848 от 30 апреля 2021 года.

"В ближайшее время объявим конкурсный отбор на должность независимых членов наблюдательного совета. Отбор новых членов в Наблюдательный Совет ГП "Медзакупки" — это прозрачное и открытое взаимодействие между Министерством и особенно важным предприятием в сфере государственных закупок" , — отметил он.

По словам министра, в настоящее время разрабатывается приказ, в котором будет четко сформулирован порядок взаимодействия и обеспечит независимость госпредприятия.