В Украину для частной компании завезли 500 доз вакцины Johnson & Johnson
В Украину завезли вакцину Johnson & Johnson, которую приобрела частная компания для вакцинации своих работников. Об этом, ссылаясь на Министерстве здравоохранения, сообщает Эспрессо TV.
Как отмечается, вакцина пока не зарегистрирована в Украине, 500 доз препарата завезли на территорию страны согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов.
Компания оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима.
"Сотрудники компании работают на Аляске в сфере рыболовства, поэтому вакцинация сертифицированной в США вакциной является требованием въезда на территорию Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.
Там добавили, что импортер несет ответственность за достоверность предоставленных документов на ввоз незарегистрированных лекарственных средств.
Частная компания предоставила ведомству все необходимые документы, 14 мая был подписан указ о разрешении ввоза на территорию Украины вакцины.