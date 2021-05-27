В Украину для частной компании завезли 500 доз вакцины Johnson & Johnson

В Украину завезли вакцину Johnson & Johnson, которую приобрела частная компания для вакцинации своих работников.﻿ Об этом, ссылаясь на Министерстве здравоохранения, сообщает Эспрессо TV.

Как отмечается, вакцина пока не зарегистрирована в Украине, 500 доз препарата завезли на территорию страны согласно утвержденному порядку ввоза незарегистрированных лекарственных средств, стандартных образцов, реагентов.

Компания оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима.

"Сотрудники компании работают на Аляске в сфере рыболовства, поэтому вакцинация сертифицированной в США вакциной является требованием въезда на территорию Соединенных Штатов Америки", - говорится в сообщении.

Там добавили, что импортер несет ответственность за достоверность предоставленных документов на ввоз незарегистрированных лекарственных средств.

Частная компания предоставила ведомству все необходимые документы, 14 мая был подписан указ о разрешении ввоза на территорию Украины вакцины.