В Киевской области депутат ударил в голову депутатку

На закрытия сессионного заседания поселкового совета Коцюбинского (Киевская область) депутат от партии "Новые лица" Александр Хвостенко ударил депутата от партии "Удар" Елену Сокотюк по голове и выбил у нее из рук телефон, сообщает Сегодня.

Об этом сообщил однопартиец пострадавшей Дмитрий Белоцерковец в Facebook.

По его словам, Елену Сокотюк госпитализировали.

Потасовка в Коцюбинском поселковом совете / facebook.com/fedoriv.iryna

Белоцерковец уточнил, что Хвостенко не понравилось, что Елена снимала на видео потасовку между депутатами "Новых лиц" и местным активистом, который "ставил им неудобные вопросы".

"Елена Сокотюк громко заявила о том, что видит и фиксирует противоправные действия. После этого Хвостенко выбил у нее телефон из рук и ударил" , – рассказал он.

Об этом инциденте написала также местная активистка Ирина Федорив, разместив также видео происшествия.