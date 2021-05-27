В Ужгородской COVID-больнице не осталось больных
В Ужгородской городской клинической больнице с июня планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом. Это связано с существенным снижением количества пациентов, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорится на сайте Ужгородского городского совета.
Директор больницы Иван Курах сообщил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В частности, количество больных уменьшилось.
Курах рассказал, что из 190 коек, отведенных для лечения больных коронавирусом, заняты лишь 10. Реаниматологи, которые работали в COVID-отделении, будут работать в отделении неотложной помощи, а перепрофилированные отделения вернутся к привычной работе. Но при необходимости отделение планируют снова открыть.
В то же время жителей города призвали соблюдать противоэпидемические меры и обязательно вакцинироваться от коронавируса.
Напомним, иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при МЗ Федор Лапий заявил, что в Украине в летний период ожидается снижение заболеваемости на COVID-19 вплоть до осени..
Также министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в Украине планируют смягчить карантин. В частности, планируют снять ограничения по времени для заведений и пустить иностранцев.