В Минэнерго США считают российский газ неэкологичным

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в четверг утверждала, что полученный в России природный газ является якобы "самым грязным" в мире, сообщает ТАСС.

На слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям ее попросили прокомментировать строительство газопровода "Северный поток - 2".

"Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин - помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, - одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле" ,- утверждала Грэнхолм.

Она также подчеркнула, что не принимала участие в межведомственных консультациях по введению санкций против "Северного потока - 2".