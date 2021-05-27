Башара Асада переизбрали на новый президентский срок

Председатель Народного Совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил в четверг результаты голосования на выборах президента арабской республики, которые прошли 26 мая, сообщает ТАСС.

"Победу на выборах одержал действующий президент Башар Асад, получивший поддержку 95,1% избирателей" , - заявил Сабаг, выступая на пресс-конференции в Дамаске, которую транслировал телеканал Al Ekhbariya.

"Явка избирателей составила 78%, в волеизъявлении приняли участие свыше 14 млн граждан" , - отметил спикер.

Он обратил внимание на проявленную гражданами "высокую сознательность, которая превзошла все ожидания".

"Сирийцы показали, что полны решимости противостоять опасным вызовам и вписали еще одну славную страницу в историю своей страны" , - подчеркнул глава парламента.

Соперники Асада - бывший депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи - получили соответственно по 1,5% и 3,3% голосов.