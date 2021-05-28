Усика скептически оценили в супертяжах

Британский боксер Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) скептически оценил перспективы украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) в супертяжелом весе. 33-летний уроженец Ямайки выразил сомнения относительно того, сможет ли крымчанин представлять серьезную угрозу для чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО, сообщает Обозреватель.

Диллиан Уайт. Источник: Matchroom boxing

Энтони придется сразиться с Александром, который является обязательным претендентом по линии WBO, после того, как планы на бой за титул абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри рухнули.

"Бой Усик – Джошуа, это мертвый бой. Усик в предыдущих поединках выглядел не лучшим образом. С кем он дрался в супертяжелом весе? Чаз Уизерспун и Дерек Чисора. Он ужасно выглядел в обоих боях. У него нет силы в ударе" , – сказал Уайт в интервью Sky Sports.

Статистика Джошуа и Усика

Диллиан считает, что удары Усика были хороши лишь для тяжелого веса. В супертяжеловесах для победы такой мощи будет недостаточно.

"Я смотрел первые шесть раундов боя Усик - Чисора. Когда Дерек устал, я подумал, что это чушь. Дерек был на ногах, и он даже не мог его остановить. Усик бил Дерека, но это его даже не потрясло. Усик не настоящий претендент в супертяжелом весе" , – отметил ямайский британец.

Бой Усик – Чисора. Источник: Matchroom boxing

По мнению Уайта есть только несколько бойцов, способных в супертяжах повторить то, что они делали в тяжелом весе.

"Дэвид Хэй - хороший боец. Тут он не копировал то, что он делал в тяжелом весе . Энцо Маккаринелли был таким же. Особняком стоит Эвандер Холифилд. Дуайт Мохаммад Кави и те ребята поднялись и преуспели в супертяжелом весе, но Усику не хватает стиля. Сейчас он набрал 105 кг, и будет изо всех сил нести этот вес по рингу, но при этом украинец ни на одну унцию не стал сильнее", – подытожил Уайт .