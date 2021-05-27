Радиоведущая BBC умерла после прививки AstraZeneca

В Ньюкасле (Великобритания) ведущая радио ВВС Лиза Шоу умерла после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Женщине было 44 года, сообщает Страна.ua.

Журналистка из Ньюкасла скончалась от тромбоза еще на прошлой неделе, в пятницу, 21 мая, пишет The Independent со ссылкой на родных погибшей. Как рассказали ее родственники, через неделю после прививки она начала испытывать сильные головные боли.

В "Би-би-си" подтвердили, что коронер (должностное лицо, специально расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно) начал проверку в связи с кончиной Лизы Шоу. Одна из рассматриваемых причин гибели женщины - осложнения после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.