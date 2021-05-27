Глава Ryanair обвинил власти Беларуси во лжи

В ирландской авиакомпании Ryanair считают принудительную посадку своего самолета белорусскими властями в Минске "незаконным и предумышленным угоном, сообщает Сегодня.

Журналисты издания Wall Street Journal ознакомились с письмом, которое генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири отправил главе департамента по авиации Министерства транспорта Беларуси Артему Сикорскому.

"Господин О'Лири охарактеризовал этот инцидент как "незаконный и предумышленный" угон и "нелегальный и предосудительный поступок" , – пишет издание.

Также глава Ryanair обвинил белорусские власти во лжи. В своем письме он пишет, что после угрозы о взрыве бомбы на борту лайнера белорусские диспетчеры отказались связаться с Ryanair, даже несмотря на соответствующую просьбу командира самолета.