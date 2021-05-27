Украина и США обcудили стратегию борьбы с "СП-2"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и сенатор США Джони Эрнст обсудили вопросы противодействия завершению строительства «Северного потока-2, сообщает Лента.Ру.

Об этом информировала пресс-служба МИД Украины.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с членом Сенатского украинского кокуса конгресса США сенатором Джони Эрнстом. Дмитрий Кулеба и Джони Эрнст обсудили противодействие завершению строительства "Северного потока-2"» , — говорится в сообщении.

«Только сильная позиция американской стороны может остановить достройку "Северного потока-2"» , - приводятся в сообщении слова министра.

По его мнению, «Северный поток-2» может не только подорвать энергетическую безопасность Украины и Европы в целом, но и непременно ухудшит ситуацию с диверсификацией поставок энергоресурсов европейским потребителям.