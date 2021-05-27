Кулеба сообщил, когда отрежут электроснабжение из Беларуси и РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, когда Украина окончательно сможет прекратить импорт российской и белорусской электроэнергии, сообщает УНИАН.

Об этом Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Решение о запрете на импорт электроэнергии из Беларуси было принято. Наша цель - это официальная цель, к которой мы движемся и работаем упорно, - это в 2023 году вообще отрезаться от электросетей Российской Федерации и Беларуси, и интегрироваться в европейскую, - объединить наши электросети" , - заявил Кулеба.

Он убежден, что в таком случае потом "вообще никто ничего не сможет купить".