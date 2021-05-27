Асад обратился к сирийцам после победы на выборах

Действующий лидер Сирии Башар Асад прокомментировал свою победу на выборах президента страны, сообщает Лента.Ру.

Об этом передает Telegram-канал предвыборного штаба политика.

«Спасибо всем сирийцам за их высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявле ﻿﻿ нии» , — отметил он.

Также Асад почтил память погибших граждан и пожелал выздоровления раненым.

«Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть» , — заявил политик.

Ранее сообщалось, что Асад в четвертый раз одержал победу на выборах президента страны, прошедших в среду, 26 мая. Он получил поддержку 95,1 процента избирателей. В голосовании приняли участие свыше 14 миллионов граждан.