Никитюк позировала в трендовом мини-платье
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками фото, на которых она запечатлена в цветочном мини-платье на пуговицах и с тонким нежным кружевом на подоле. Звезда дополнила свой образ босоножками с тонкими ремешками и украшениями, сообщает Обозреватель.
Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. Никитюк, которая отдыхает в Турции, позировала на фоне роскошной двухэтажной виллы с массивными колонами, рядом – небольшой бассейн
"Кайфую на роскошной вилле... Смотрим фото – кайфуем вместе со мной", – написала ведущая.
Пользователи сети оценили новые фото Никитюк и засыпали ее множеством комплиментов под публикацией.