Никитюк позировала в трендовом мини-платье

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками фото, на которых она запечатлена в цветочном мини-платье на пуговицах и с тонким нежным кружевом на подоле. Звезда дополнила свой образ босоножками с тонкими ремешками и украшениями, сообщает Обозреватель.

Соответствующие снимки она опубликовала на личной странице в Instagram. Никитюк, которая отдыхает в Турции, позировала на фоне роскошной двухэтажной виллы с массивными колонами, рядом – небольшой бассейн

"Кайфую на роскошной вилле... Смотрим фото – кайфуем вместе со мной" , – написала ведущая.

Леся Никитюк позирует в цветочном платье. Источник: Instagram lesia_nikituk

Леся Никитюк сексуально позирует на камеру. Источник: Instagram lesia_nikituk

Пользователи сети оценили новые фото Никитюк и засыпали ее множеством комплиментов под публикацией.