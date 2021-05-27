Налог на овощи из огорода: в ГНС объяснили, когда нужно платить

Украинцы обязаны заплатить налог за овощи, которые они вырастили на собственных участках и продали. При этом налоговое обязательство наступает только в том случае, если площадь участка составляет более 2 га, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказали в Государственной налоговой службе.

"Если размер земельных участков превышает 2 га, доход от продажи сельхозпродукции подлежит налогообложению на общих основаниях" , – пояснили в ведомстве.

Налогообложение на общих основаниях это 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. К примеру, если вы вырастили овощи на участке, площадь которого более 2 га, и заработали на этом 10 тыс. грн, то почти 2 тыс. грн придется заплатить в виде налогов.

"В соответствии с подпунктом 165.1.24 Налогового кодекса Украины, не включаются в облагаемый налогом доход налогоплательщика, а соответственно не облагаются налогом, доходы получены от продажи собственной сельскохозяйственной продукции, которая выращена, собрана, сделана непосредственно физическим лицом на земельных участках, предоставленных ему и в размерах, установленных Земельным кодексом" , – отмечают в налоговой.

Напомним, в Украине предлагают обязать декларировать и уплачивать налоги за продажу овощей, выращенных на участках размером более 0,5 га. Об этом говорится в публикации ЭП. В случае принятия этих изменений при реализации продуктов, выращенных на участке более 50 соток, надо будет подавать ежегодную налоговую декларацию.