Стали известны детали ДТП с нацгвардейцами на въезде в Киев

Сразу шесть грузовиков столкнулись у светофора на въезде в Киев по Бориспольской трассе. Как минимум два грузовика везли нацгвардейцев, сообщает Страна.ua.

Четыре грузовика стояли один за другим на светофоре в сторону Киева, передает Киев Оперативный. В какой-то момент все участники дорожного инцидента, которых оказалось больше пятидесяти человек, почувствовали мощный удар сзади. Его нанес грузовик DAF с красной кабиной, пострадавший больше прочих.

Водителя фуры, которого называют виновником аварии, зажало в салоне авто. Военные пытались вытащить его из изувеченной кабины до прибытия медиков и полиции, но как стало известно позже это получилось сделать только спасателям. В бессознательном состоянии пострадавшего мужчину передали врачам, которые в срочном порядке госпитализировали бедолагу.

Судя по фото с места происшествия, как минимум два грузовика были военными, в которых ехали нацгвардейцы.

Что именно стало причиной аварии пока не сообщается. На месте работают правоохранители, которые должны выяснить все обстоятельства этого ДТП. Информация о пострадавших также уточняется.