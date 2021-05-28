Закупка "пакетов малыша": аудиторы не досчитались 129 млн грн

"Пакеты малыша" в течение 3 лет закупали под видом проектов международной технической помощи. По факту, помощь не предоставлялась, но государство при этом оплачивало услуги международного посредника. С 2018 года на таких закупках Украина потеряла 129 миллионов гривен, сообщает Цензор.НЕТ.

К таким выводам пришла Счетная палата﻿. В 2018 - 2020 гг. должны были реализовываться два проекта международной технической помощи, в рамках которых и закупали "пакеты малыша". На деле же помощь не была получена, 2,5 миллиарда гривен на закупку "бэби-боксов" выделили из бюджета.

При этом облгосадминистрации и Минсоцполитики заплатили за услуги международного посредника 45,5 миллиона гривен. Также органы соцзащиты облгосадминистраций дополнительно неправомерно потратили на оплату услуг по управлению проектами более 83 млн грн за счет субвенций из госбюджета.

По данным аудиторов, 84% из выделенных денег (2,1 миллиарда гривен) использовали без прозрачной системы закупок и неконкурентным способом. Материалы аудита передали в Офис генпрокурора, НАБУ и СБУ.