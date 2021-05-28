"Пленки Деркача": США расследуют вмешательство в президентские выборы

Американские прокуроры ведут расследование о вмешательстве бывших и нынешних украинских чиновников в выборы в США в 2020 году, сообщает Лента.Ру.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.﻿ Отмечается, что украинские чиновники распространяли «необоснованные обвинения» в коррупции в отношении президента США Джо Байдена, в том числе через адвоката бывшего американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

В ходе расследования была изучена поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда тот встречался с несколькими украинцами. Так, один из тех людей, с которыми встречался адвокат, — внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач — находится в центре расследования.