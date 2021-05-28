Катер, переданный ВМС Украины американцам вышел в море

27 мая в США один из катеров типа "Island", переданных ВМС Украины, совершил контрольный выход в море, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом говорится на странице посольства в Фейсбук. Катера типа "Island", переданные в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной, проходят завершающий процесс технического обновления.

27 мая в городе Балтимор, штат Мэриленд, в Чесапикском заливе состоялся плановый контрольный выход в море одного из переданных патрульных катеров. В выходе приняли участие представители рабочей группы Военно-Морских Сил ВС Украины и военно-морской атташе Посольства Украины в США.

По словам офицеров национального военного флота, которые непосредственно занимаются сопровождением ремонтных работ, во время плавания катер подтвердил свои мореходные качества и технические характеристики. В рамках испытаний была также проверена работа современного навигационного оборудования.