Оккупанты "ЛНР" завели дело на Протасевича
Поддерживаемое Россией террористическая группировка «ЛНР» заявила, что она возбудила уголовное дело против задержанного Минском оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, сообщает Зеркало недели.
Об этом передает Радио Свобода. Как заявила так называемая «генпрокуратура «ЛНР», дело касается якобы участия Протасевича в боевых действиях на Донбассе в 2014-2015 годах в составе батальона «Азов», в результате которых погибли и были ранены гражданские.
Об участии Протасевича в войне в Донбассе рассказал Андрей Белецкий - основатель батальона "Азов". Он якобы рассказал, что оппозиционер присоединился к добровольцам в роли журналиста.
"Он был с нами в Широкино, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово", - сообщил он.