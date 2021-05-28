Оккупанты "ЛНР" завели дело на Протасевича

Поддерживаемое Россией террористическая группировка «ЛНР» заявила, что она возбудила уголовное дело против задержанного Минском оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, сообщает Зеркало недели.

Об этом передает Радио Свобода. Как заявила так называемая «генпрокуратура «ЛНР», дело касается якобы участия Протасевича в боевых действиях на Донбассе в 2014-2015 годах в составе батальона «Азов», в результате которых погибли и были ранены гражданские.

Об участии Протасевича в войне в Донбассе рассказал Андрей Белецкий - основатель батальона "Азов". Он якобы рассказал, что оппозиционер присоединился к добровольцам в роли журналиста.