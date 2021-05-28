В процессорах Apple M1, которые устанавливаются на ноутбуки компании, была найдена серьезная проблема, которую невозможно исправить, сообщает Обозреватель.

Как пишет Tudocelular﻿, техническую брешь обнаружил разработчик Asahi Linux Гектор Мартин. Эксперт пояснил, что уязвимость CVE-2021-30747, получившая неофициальное название M1RACLES, позволяет двум любым приложениям, работающим под управлением macOS, обмениваться данными между собой без использования стандартных функций операционной системы.

В компьютерах Apple нашли неустранимую уязвимость

Такой технический баг даже продолжает работу между процессами, что запущены от имени разных пользователей и с разными уровнями привилегий, создавая скрытый канал для обмена информацией.

Со слова Мартина, такая проблема появилась из-за нововведений, которые Apple внесла в архитектуру процессора. Полностью устранить проблему невозможно, нужно только аппаратное вмешательство и выпуск новых процессоров М1.

В компьютерах Apple нашли неустранимую уязвимость

При этом эксперт пояснил, что данную уязвимость использовать практически невозможно, чтобы получить контроль над устройством, не говоря уже о краже информации с ноутбука.