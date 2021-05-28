Солистка "Go_А" получила премию "Женщина ІІІ тысячелетия"

Солистку группы "Go_А" Екатерину Павленко, которая представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение-2021, отметили наградой всеукраинской премии "Женщина ІІІ тысячелетия, сообщает Зеркало недели.

Об этом проинформировал вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. По его словам, выступление группы на Евровидение-2021 с песней "Shum" призывает к единению.