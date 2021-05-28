Солистка "Go_А" получила премию "Женщина ІІІ тысячелетия"
Солистку группы "Go_А" Екатерину Павленко, которая представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение-2021, отметили наградой всеукраинской премии "Женщина ІІІ тысячелетия, сообщает Зеркало недели.
Об этом проинформировал вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. По его словам, выступление группы на Евровидение-2021 с песней "Shum" призывает к единению.
"Сегодня имел честь вручить солистке группы GO-A Екатерине Павленко специальную награду всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия". Екатерина недавно потрясла всю Украину. И это было настолько сделано по-украински. Она выполнила важную и изначальную миссию в наших сердцах - заставила объединиться. Победа Екатерины Павленко доказывает: единственным, чем мы можем соревноваться друг с другом, - это то, кто из нас больше любит и делает для Украины. Я уверен, что для такой талантливой исполнительницы и настоящей патриотки своей Родины участие в Евровидении - это только начало большой книги", - написал Стефанчук в Facebook.