Активисты бойкотировали арест главы НПП "Голосеевский"

Полсотни эко-активистов, годами борющихся за сохранение Голосеевского леса, провели под зданием Голосеевского суда акцию в поддержку Андрея Хрутьбы, и.о директора НПП "Голосеевский", которого задержали по подозрению во взяточничестве, сообщает Зеркало недели.

Многие из них, знающие А. Хрутьбу немало лет как искреннего защитника природы, уверены, что против нового главы НПП, находившегося на этой должности всего несколько дней, была организована провокация, целью которой является "компрометация принципиального природозащитника, который никогда не согласится с застройкой околиц Голосеевского леса и превращения его в бизнес-предприятие".

Отметим, Хутьба стал и.о. директора НПП "Голосеевский" всего восемь дней назад. Суд избрал Хрутьбе меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.