Кулеба объяснил, почему не стоит отзывать посла из Беларуси
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, почему возникают сложности с отзывом из Минска посла Украины в Беларуси, сообщает Новое время.
В эфире программы Право на владу Кулеба сказал, что посол Украины в Беларуси занимается гуманитарными вопросами.
«Не проблема отозвать посла. Это тоже жест. Это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. У нас нет политического диалога. У нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами», — заявил Кулеба.
Глава МИД напомнил, что в данный момент в Беларуси находятся многие граждане Украины, которые приехали на лечение.
«26 граждан Украины сейчас находятся на операциях в Беларуси. Еще около 160 стоят в очереди — в ближайшее время должны ехать. Из тех 26, которые в Беларуси, десять уже на связи с посольством», — сообщил министр.