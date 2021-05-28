Кулеба объяснил, почему не стоит отзывать посла из Беларуси

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, почему возникают сложности с отзывом из Минска посла Украины в Беларуси, сообщает Новое время.

В эфире программы Право на владу Кулеба сказал, что посол Украины в Беларуси занимается гуманитарными вопросами.

«Не проблема отозвать посла. Это тоже жест. Это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. У нас нет политического диалога. У нас посол не занимается политическим диалогом с Беларусью. Он занимается гуманитарными вопросами» , — заявил Кулеба.

Глава МИД напомнил, что в данный момент в Беларуси находятся многие граждане Украины, которые приехали на лечение.