В Днепре столкнулись два внедорожника: погиб человек

В четверг, 27 мая, случилось смертельное ДТП на перекрестке Драгоманова и Грушевского. Столкнулись Lexus и Hyundai. Водитель последнего погиб, сообщает Информатор.

На место приехали спасатели, полиция и скорая. По предварительной информации от патрульных, водитель Lexus двигался по Грушевского в сторону тупика 4-го трамвая.

Фото: Информатор

Водитель Hundai выезжал с Драгоманова, вероятно, не пропустил Lexus, вследствие чего и произошла авария. Водитель Lexus отделался травмами, он смог выбраться из машины. Все детали выясняются.