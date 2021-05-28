28 мая 2021 - какой сегодня праздник, приметы и запреты

В этот день в мире отмечаются День рождения майонеза, День брюнеток, День менструальной гигиены, Международный день действий за женское здоровье, Европейский день соседей, День «Международной амнистии», Всемирный день красного волка, сообщает УНИАН.

В США - День гамбургера, День «Не поджарься», День грудинки, День «Оденьте парик», День американского журавля, День осведомленности о жаре, День автопутешествия, День кулера, в Италии - Фестиваль пиццы, в Азербайджане - День республики, в Австралии - День безопасной дороги в школу, в Армении - День первой республики, на Бермудах - День Бермудских островов, в Хорватии - День вооруженных сил, в Непале - День республики, на Филиппинах - День национального флага, в Эфиопиии - День падения военного режима.

Памятные даты 28 мая, годовщины и события

В 1742 году в Лондоне был сооружен первый крытый плавательный бассейн. Его длина составляла всего около 13 метров.

28 мая 1756 года можно считать Днем рождения майонеза. Есть несколько версий происхождения этого популярного на сегодняшний день продукта. Наиболее достоверная – все произошло во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны (1756-1763). Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снабжением продуктами – остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-то необычное кушанье. Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Он получился на редкость вкусным и был назван «майонезом» – «mayonnaise», то есть «маонским», так как французское написание названия города, где все это происходило, Маон – «Mahon».

В 1763 году в Киеве была открыта школа по обучению живописи.

В 1830 году президент США Эндрю Джексон подписал закон о переселение индейцев, который разрешал их изгнание с их же земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории, восточнее Миссисипи. Изгнание началось в 1831 году, некоторые индейские племена восстали, некоторые пытались протестовать законным путем и обратились в Высший федеральный суд справедливости, который подтвердил, что они не являются гражданами США и потому не защищены Конституцией.

В 1871 году после недели кровавых боев была разгромлена Парижская коммуна. В ходе боев и казней погибли 25 тысяч коммунаров, около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или высланы на каторжные работы в Новую Каледонию и Алжир.

В 1928 году состоялось слияние автомобильных концернов «Крайслер» и «Додж».

фото grammy.com

В 1957 году в этот день в США была основана Национальная академия грамзаписи, которая на сегодня вручает самые престижные награды в мире музыки - призы «Грэмми».

28 мая 1961 года в Лондоне была создана независимая правозащитная организация – «Международная амнистия», выступающая в защиту прав человека. В 1977 году Организация была удостоена Нобелевской премии мира, в 1978 году – премии ООН в области борьбы за права человека. Сейчас всемирное движение «Международная амнистия» – порядка 7 миллионов членов и сторонников в более чем 150 странах и регионах. Представительства организации открыты в 80 странах мира.

В 1961 году состоялся последний рейс поезда «Восточный экспресс» из Парижа в Бухарест, он действовал в течение 78 лет. Но в 1982 году рейсы возобновились.

В 1970 году в западной Германии впервые была осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 мая чтит память преподобного Пахомия Великого, Египетского. Другие названия праздника – «Пахом», «Пахом Бокогрей», «Травник», «Зеленый шум». По приметам, в этот день приходит по-настоящему летняя погода. Особенно хорош этот день для рыбаков. Но если не везет, то нужно последовать примете – поменяться наживкой с соседом.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссорится с близкими – затянется ситуация на долго. Еще нельзя тяжело физически работать.

Приметы на 28 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- зацвел можжевельник – можно сеять ячмень;

- много паутины летает – лето будет жарким.