В Индии арестовали блогера за "летающую" собаку

Индийского YouTube-блогера арестовали за жестокое обращение с животными после неудачного ролика со своей собакой Долларом, сообщает УНИАН.

32-летний Гаурав Шарма с более 4 миллионами подписчиков снял на видео "летающую" собаку – к телу Доллара блогер прикрепил наполненные гелием шарики, и попытался отправить его в полет, пишет BBC.

Вместо того, чтобы похвалить блогера, люди начали возмущаться его поступком. Ситуацией заинтересовались и защитники животных, сообщившие о преступлении в полицию.

В ролике Шарма стоит на крыше автомобиля, а его пес – привязан к воздушным шарикам с гелием. В какой-то момент мужчина опускает четвероногого, и животное начинает подниматься.

На высоте второго этажа дома собаку поймали, после чего прозвучали радостные аплодисменты.

Сначала Гаурав ответил подписчикам, что соблюдал все правила безопасности, а к Доллару относится как к своему ребенку, но из-за давления сообщества социальной сети видео удалил.