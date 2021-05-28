Генерал США призвал не допустить войны с РФ и Китаем

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал не допустить войну с Россией и Китаем, сообщает Лента.Ру.

По его словам, мир между великими державами в настоящее время находится на грани, передает Fox News. Он призвал обратить внимание на чрезвычайную ситуацию в отношениях между государствами и создать условия для предотвращения войны в будущем.

Ранее в Пентагоне признали, что Россия и Китай опережают США в области стратегического вооружения. Глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричардc заявил, что Вашингтон не справляется со сдерживанием Москвы и Пекина межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III, которые он назвал «реликтами холодной войны».