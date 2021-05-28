В Филадельфии пожарная "прошила" насквозь здание: есть пострадавшие

В США, в городе Филадельфия штата Пенсильвания, в четверг, 27 мая, пожарная машина мчалась на вызов и столкнулась с другим автомобилем, в результате чего врезалась в здание. Пострадали пять человек, сообщает Корреспондент.

Вследствие удара спецмашина буквально "прошила" угол здания насквозь, передает телеканал CBS. В ДТП пострадали четверо пожарных и один гражданский. Их госпитализировали.

В жилом доме, в который врезалось транспортное средство, 12 квартир. Однако поскольку он выставлен на продажу, в нем проживала лишь одна семья, которая не пострадала.

По словам пожарных, машина пока остается на месте во избежание обвала здания.

BREAKING: 4 firefighters, civilian injured after fire truck rams into a building in Philadelphiapic.twitter.com/UC6zK8dSZr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 27, 2021