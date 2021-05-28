Германии грозит подорожание электроэнергии и зависимость от газа

Планы Германии по постепенному отказу от использования угля и ядерной энергетики могут привести к дефициту электроэнергии. Потребуется добавить около 18 гигаватт или на 60 процентов больше газовых мощностей, чтобы заткнуть дыру, образовавшуюся после закрытия шести АЭС, сообщает Лента.Ру.

Страна также собирается постепенно вывести из эксплуатации около половины угольных электростанций к 2030 году, пишет Bloomberg. Новые газовые станции будут жизненно необходимы, пишет издание.

Однако государству может быть трудно найти необходимые инвестиции для расширения газовых мощностей. Такие объекты будут приносить доход в основном во время скачков спроса, когда возобновляемых источников энергии недостаточно, считают эксперты.

По словам Сабрины Кернбихлер, аналитика по энергетике в S&P Global Platts, все это приведет к росту цен на электроэнергию в Германии. Кроме того, страна увеличит свою зависимость от газа.