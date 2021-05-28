ВОЗ призвала упростить механизм поставки вакцин
Международный механизм COVAX может столкнуться с нехваткой 190 миллионов доз вакцины от коронавируса уже к концу следующего месяца, поэтому правительства должны упростить механизм поставок препаратов, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, обнародованном в четверг, 27 мая.
"Ужасный всплеск вируса в Индии жестоко повлиял на поставки в рамках COVAX во втором квартале этого года, до такой степени, что к концу июня мы столкнемся с нехваткой 190 миллионов доз", - отметили в ВОЗ.
С целью решения этой проблемы организация призвала мировых лидеров в срочном порядке выполнить взятые на себя ранее обязательства по обеспечению финансирования механизма, а также по предоставлению ему вакцины.
Кроме того, в ВОЗ напомнили о необходимости устранить все проблемы с транзитом, которые блокируют или замедляют поставки COVID-вакцин, а также сырья и материалов для их производства.
"Если мировые лидеры будут действовать сообща, то изначальные цели COVAX - обеспечение поставок в 92 страны с низкими доходами 2 миллиардов доз в 2021 году и 1,8 миллиарда в начале 2022 года - все еще могут быть достигнуты", - указано в документе.