ВОЗ призвала упростить механизм поставки вакцин

Международный механизм COVAX может столкнуться с нехваткой 190 миллионов доз вакцины от коронавируса уже к концу следующего месяца, поэтому правительства должны упростить механизм поставок препаратов, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, обнародованном в четверг, 27 мая.

"Ужасный всплеск вируса в Индии жестоко повлиял на поставки в рамках COVAX во втором квартале этого года, до такой степени, что к концу июня мы столкнемся с нехваткой 190 миллионов доз" , - отметили в ВОЗ.

С целью решения этой проблемы организация призвала мировых лидеров в срочном порядке выполнить взятые на себя ранее обязательства по обеспечению финансирования механизма, а также по предоставлению ему вакцины.

Кроме того, в ВОЗ напомнили о необходимости устранить все проблемы с транзитом, которые блокируют или замедляют поставки COVID-вакцин, а также сырья и материалов для их производства.