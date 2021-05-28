Renault заказали 10 тысяч авто у украинского ЗАЗ

В этом году "Запорожский автомобилестроительный завод" планиурет выпустить 10 тыс. легковых автомобилей, заключив договор с Renault, сообщает UBR.

Произойдет это после возобновления в прошлом году их производства, заявил глава Запорожской облгосадминистрации Александр Старух.

В I квартале 2021-го ЗАЗ продал 50 автобусов в Польшу. И это при том, что в связи с экономической нецелесообразностью и отсутствием госпрограмм стимулирования в 2018 году ЗАЗ прекратил выпуск легковых автомобилей, по производству которых многие годы был лидером в стране.

Но уже в сентябре 2020 года руководство завода официально сообщило о начале производства легковых автомобилей Groupe Renault для местного рынка.

До конца 2020-го (за сентябрь-декабрь), по данным "Укравтопрома", предприятие выпустило 816 легковушек и 69 автобусов (на 2 единицы меньше, чем годом ранее). Но вместе с тем ЗАЗ отказался от выпуска коммерческих авто. Для сравнения, в 2019-м он произвел их 15 ед.