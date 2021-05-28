Раскрыты ранние признаки болезни Альцгеймера

Ученые Швеции разработали простой и надежный метод диагностики болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях, что должно помочь более эффективному лечению пациентов, сообщает Лента.Ру.

Раскрытый подход включает в себя анализ крови и трех когнитивных тестов, выполнение которых занимает всего лишь 10 минут. Точность нового метода составляет 90 процентов. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine. В исследовании приняли участие 340 пациентов из Швеции и 543 пациента из Северной Америки с легкими нарушениями памяти. Специалисты оценили уровень таких биомаркеров болезни Альцгеймера, как фосфорилированный тау-белок в плазме крови, соотношение двух форм бета-амилоидов Aβ42 (в цепи 42 аминоксилоты) и Aβ40 (40 аминокислот), тонкий полипептидный нейрофиламент в плазме, связанный с болезнью Альцгеймером вариант гена APOE.

Выявление тау-белка в плазме крови на 83 процента точно предсказывало начальную стадию болезни Альцгеймера в течение следующих четырех лет. В сочетании с результатами теста на когнитивные способности анализа APOE прогноз улучшался до 90 процентов.

По словам нейробиолога Оскара Хансона (Oskar Hansson) из Лундского университета в Швеции, алгоритм позволяет набирать для клинических испытаний людей с ранними проявлениями болезни Альцгеймера, когда у новых препаратов больше шансов замедлить нейродегенеративное прогрессирование. Он также позволяет выявлять опасное заболевание там, где нет возможности для более дорогостоящих процедур, включая визуализацию мозга или анализ спинномозговой жидкости.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в мире насчитывается около 50 миллионов человек с деменцией, а ежегодно наблюдается почти 10 миллионов новых случаев заболевания. Наиболее распространенной формой деменции выступает неизлечимая до сих пор болезнь Альцгеймера, на которую приходится 60-70 процентов всех случаев.