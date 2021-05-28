Крупнейший производитель круп останавливает деятельность в Украине

Группа компаний Cereal Planet по производству круп решила продать дочернее предприятие "Олимп" в Харькове, после полученных в четвертом квартале 2020 года €6,71 млн чистого убытка, сообщает UBR.

Продажу украинских активов в компании связывают с тем, что не видят перспектив для работы в стране из-за низкой динамики развития в отрасли.

При этом компания рассматривает варианты переноса производственных мощностей в ЕС. Производитель уточнил, что имеет возможность открыть кредитную линию для покупки новых производственных мощностей в Европе. Об этом свидетельствуют данные аудированного отчета Cereal Planet PLС на Варшавской фондовой бирже 27 мая.

Так, в 2020 году компания сократила выручку до €41,4 тыс., что в 22,5 раза по уступает показателям 2019 года. Одновременно чистая прибыль просела на 38,2% – до €2,1 тыс., и активы сократились в 3,5 раза – до €85,35 тыс.

Также в Cereal Planet отметили, что больше не владеют производственными мощностями. Хотя в прошлом году компания нарастила производство круп на 37% – до 45,2 тыс. тонн. В частности, производство гороха составило 22,5 тыс. тонн (+88%), гречихи – 9,6 тыс. тонн (+28%), булгура – 5,8 тыс. тонн (-7%), пшена – 3,1 тыс. тонн (-15%).

Стоит отметить, что Cereal Planet выпускала весовые крупы под торговой маркой "Олимп", а кормосмеси – под ТМ "Люба ферма". Собственниками компании являются Александр Славгородский, Анатолий и Александр Власенко. Они владеют по 30,93% акций. Другим владельцам принадлежит 7,2%.