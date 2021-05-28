Курс валют НБУ на 28 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 28 мая 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 27 мая, упал на 2 коп до 27.53 за 1 доллар.

Евро подешевел на 11 коп до 33.57 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.75 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 39.00 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка упал на 12 коп до 30.60 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 7.49 за 1 польский злотый.