Прогноз магнитных бурь на июнь 2021: какие дни самые опасные

Геомагнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, которые вызваны вспышками на Солнце. Такие бури могут серьезно влиять на работу систем связи на Земле, а также на наше здоровье. Многие люди в дни повышенной солнечной активности чувствуют недомогание и апатию. Особенно сильно бури влияют на пожилых и метеочувствительных людей, беременных женщин и обладателей хронических болезней, сообщает УНИАН.

Когда ожидаются магнитные бури в июне 2021 года

Специалисты лаборатории Солнца института РАН составили прогноз магнитных бурь в июне 2021 года. Однако прогноз на такой длительный период является неточным и может измениться в будущем.

По информации специалистов, первый месяц лета будет спокойным и без длительных бурь. Единственная магнитная буря в июне ожидается в среду 15 июня. Солнечная активность в этот день достигнет уровня G1. Также небольшой всплеск активности ожидается 17 июня.

Влияние магнитных бурь на здоровье

Во время магнитной бури могут возникать следующие неприятные симптомы: тошнота, головная боль и головокружение, повышенное давление, боли в спине и суставах, усталость, бессоница, раздражительность, обострение хронических заболеваний.

Чтобы опасный период прошел для вас без последствий, за несколько дней до бури следует начать придерживаться некоторых правил.